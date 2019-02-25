ريجينا كينج أفضل ممثلة مساعدة وجائزة الفيلم الوثائقى لـ Free Solo

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت النجمة ريجينا كينج بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم If Beale Street Could Talk ،فيما فاز فيلم Free Solo بجائزة أفضل فيلم وثائقى، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019

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