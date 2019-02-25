أوسكار 2019.. فيلم Bohemian Rhapsody يتربع كأفضل مكساج ومونتاج صوتي

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فاز فيلم Bohemian Rhapsody جائزة أفضل مكساج ومونتاج صوتي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 المقام الآن على مسرح دولبي في هوليوود.
ويذكر أنه بدء منذ قليل حفل توزيع جوائز أوسكار 2019 ومن المقرر أن أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضاتغنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية
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