شاهد.. عدسات المصورين توثق لحظة تقبيل إيمي آدامز لزوجها في أوسكار 2019

كتبت - إيمان محمد

يحرص دائمًا النجوم للفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال المهرجانات والحفلات العالمية، مايجعلهم يثيرون الجدل على السوشيال ميديا، فنجد النجمة العالمية إيمي آدامز التي حرصت على تقبيل زوجها أمام عدسات المصورين خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك

النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.