شاهد.. عدسات المصورين توثق لحظة تقبيل إيمي آدامز لزوجها في أوسكار 2019

يحرص دائمًا النجوم للفت الأنظار على السجادة الحمراء خلال المهرجانات والحفلات العالمية، مايجعلهم يثيرون الجدل على السوشيال ميديا، فنجد النجمة العالمية إيمي آدامز التي حرصت على تقبيل زوجها أمام عدسات المصورين خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 الذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.
ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك
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