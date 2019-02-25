أوسكار 2019.. Free Solo يقتنص جائزة أفضل فيلم وثائقي

ذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ 91 المعروض الآن في هوليوود لفيلم Free Solo من انتاج قناة National Geographic
ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمةجنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73
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