شاهد.. ليدي جاجا وبرادلي كوبر على السجادة الحمراء لـ"الأوسكار 2019"

ليدي جاجا

كتبت - إيمان محمد

بدء منذ قليل توافد النجوم على مسرح دولبي في هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، ومنهم كل من النجمة ليندا كارديلين، المخرج العالمي سبايك لي وزوجته تونيا لويس، النجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر والذي حضر بصحبة زوجته إيرينا شايك ووالدته جلوريا كامبانو والنجمم رامي مالك.

كما حضرت النجمة العالمية أوكتافيا سبينسر فظهرت بفستان باللون الكحلى

و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Christian Siriano " أما مجوهراتها فكانت من " Lorraine Schwartz " .

ويذكر أنه من المقرر أن يقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك

الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.