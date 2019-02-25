صور حميمية تجمع السيناريست تامر حبيب والراقصة إيمي سلطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الراقصة المصرية إيمي سلطان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لها مع السيناريست تامر حبيب.

إيمي سلطان، نشرت الصور عبر خاصية الأستوري، وظهرت فيها وهي تطبع قبلة على خد تامر حبيب، وقام هو بردها وعلقت عليها قائلة: «قلبي دق 3 دقات»، وعلق تامر على قبلتها قائلًا: «الحب كله».

وأثارت الصور تساؤلات البعض حول وجود علاقة بينهما خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يظهران فيها معًا فسبق وظهر برفقته في حفل زفاف نجل المخرج عمرو عرفة.

يذكر أن إيمي سلطان، هي مهندسة ديكور، ودرست البالية في سن الخامسة، وانضمت لفريق البالية بدار الأوبرا المصرية في الخامسة عشر من عمرها.

وكشفت في حوار لها مع برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إن التحول حدث لديها عندما سافرت لأنقرة لعمل حفلة لرقص البالية، ومنها على اسطنبول وذهبت هناك لكبارية ومارست هناك الرقص الشرقي، و لم تقلق من فكرة الرقص الشرقي، موضحة أن والدها لم يرفض ذلك، وأن كل ما يتردد عن خلاف بينها وبين والدها غير صحيح.

وأشارت إلى أن والدتها تحضر العروض، كما أن علاقاتها بأصدقائها لم تتأثر بسبب امتهانها الرقص، بل أنها أصبحت شخصية معروفة في مصر لها معجبين، منهم معجبين بالفكرة ومنهم معجبين بالرقص وآخرين معجبين بها كسيدة.