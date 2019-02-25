تابسي بانو: «العب واحداً من أصعب الأدوار في Saand Ki Aankh»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الممثلة تابسي بانو Taapsee Pannu، التي تصور في الوقت الحالي فيلمها الجديد بعنوان Saand Ki Aankh أنها تلعب دور “قناص” هو واحد من التجارب الأكثر كثافة وصعوبة في حياتها المهنية.

جاء تصريح الممثلة على هامش تفاعلها مع وسائل الإعلام خلال حفل إطلاقها السبت 23 فبراير، كتابا بعنوان “غير مقروء” “Unread”، وهو مختارات من الأعمال غير المنشورة التي قام بها 100 من الشعراء الهنود و الإنجليز”.

وفي حديثها عن الجدول الزمني لتصوير الفيلم ، قالت تابسي: “لقد أكملنا تسعة أيام من التصوير، وفي 8 مارس ، وهو تاريخ اطلاق “badla” (فيلم آخر من بطولتها) ، وسوف أطير مرة أخرى لمواصلة التصوير “.

مشاركة لتجربتها ، قالت الممثلة: “لقد كانت تجربة مكثفة. اشعر انها واحدة من أصعب الأدوار في مسيرتي المهنية، لا اعرف كيف أقوم بتقديم الشخصية، وأبذل قصارى جهدي في ذلك “.

وحول العنوان Saand Ki Aankh الذي يبدو أنه فريد من نوعه لعنوان ا، كشفت بانو السبب لماذا قرر صناع الفيلم اختيار هذا الاسم ، وقالت: ’ Saand Ki Aankh’ يعني “عين الثيران” في اللغة الإنجليزية ولكن في الفيلم ، يعني عائله من الرماة ولهذا السبب اخترنا هذا الاسم “.

وفيما يتعلق بكتاب “غير مقروء” ، قالت الممثلة: “هناك أشخاص لا تنشر كتبهم أو يكتبون باهتمام ، لذلك أن نشر هذه القصص بالنسبة للناس مثلهم ، تعد فكرة رائعة.

في “badla” ، يشارك النجمة تابسي بانو الشاشة النجم الكبير اميتاب باتشان بعد فيلمهما الأخير ، “وردي”