بحضور عدد من الفنانات.. أحمد فريد يحتفل بعيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أحمد فريد بعيد ميلاده في حفل كبير حضره عدد كبير من أصدقائه من نجوم الفن.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة داليا البحيري وزوجها وابنتها، والفنانة إيمي سالم، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة ناهد السباعي، والإعلامية هبة الأباصيري، والفنانة ساندي التونسية، وغيرهم.

أصدقاء فريد أحضروا له قالب تورتة صغير حمل صورته، وهو ما أسعده كثيرا، وشارك جمهوره بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري وجه شكر حار لأصدقائه، بقوله: “شكرا أصدقائي الأعزاء على مفاجأة عيد ميلادي المميزة، لما ربنا يرزقك باصحاب تحس انهم زي عيلتك ، وسعادتك وفرحتك مهمه عندهم ، وفِي وسط تفاصيل عيد ميلاد أغلي ماعندها مانسيوش ان عيد ميلادي بكره ولازم يحتفلوا بيه وسط كل الناس الحلوه اللي موجوده”.

وأضاف: “محمود انت اخ غالي عندي عندي قوي واهتمامك بالتفاصيل الصغيره دي عندي كبيره قوي ربنا يخليك ليا، داليا انا خلصت فيكي الكلام طب اقول ايه علي طيبة قلبك وروحك الحلوه واهتمامك بكل واحد فينا وأنك في عز اللي انتي فيه بس مانسيتسش تفرحيني”.

وتابع: “ابو علي الفرفوش اللي مجمعنا بضحككً الحلوه وروحك الجميله ، نيڤو ام قلب طيب الحلوه من بره ومن جوه ، طاكو وايرا بحبكم قوي، سمر وجمال أخلاقها، شيري وروقنها وروحها الحلوه ودمها الخفيف حتي لو مش بنفهم بتقولي ايه ف بنحبك زي مانتي وبحب چنا جدا وبموت فيها، ليكو مبسوط انك موجوده ولو صدفه، احمد نور و ايناس كنتم واحشيني جدا ويانودي كنتي واحشاني يا احلي هبه مش رجل الغراب.. بجد بجد ربنا يسعدكم زي ما اسعدتوني , انا بحبكم قوي”.

بدأ أحمد فريد مسيرته في الفن التشكيلي في عام 1991 حيث مثل مصر في سويسرا في معرض عالمي للأطفال، وحاز منه على جائزة الاستحقاق، وتوالت مشاركاته في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واﻹمارات العربية المتحدة والكويت وتونس. بدأ العمل بالتمثيل من خلال دوره في فيلم (الخروج من القاهرة) وبعدها في مسلسلات (أهل كايرو، الصعلوك، أريد رجلًا، حجر جهنم، هبة رجل الغراب).