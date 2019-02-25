بعد غياب.. المطرب علاء عبدالخالق يحتفل بعيد ميلاده وسط نجوم التسعينيات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري علاء عبدالخالق، بعيد ميلاده الـ 55 في حفل كبير ضم بحضور نجوم التسعينيات.

الحفل شارك فيه كل من الفنان مصطفى قمر، وحميد الشاعري، ومحمد محي، وهشام عباس، وحسام حسني، ومنى عبدالغني، وحنان ماضي.

وقدم جميع النجوم عدد من اشهر أغاني الثمانينات والتي حققت شهرة ونجاحًا كبيرًا وقتها، وحرص الفنان حميد الشاعري على تهنئته قائلًا: «عيد ميلاد صديق العمر علاء عبدالخالق كل سنة وأنت طيب يا غالي».

ونشر “الشاعري”، عددًا من الفيديوهات للحفل قدم فيها الفنان مصطفى قمر، أغنية “سكة العاشقين”، “وهنقول إحنا لسه حبايب” و”يا ليلة”، أما المطرب حسام حسنى، غنى أغنية “لولانش”، ولم يفوت الفنان علاء عبدالخالق تلك اللحظة إلا بالمشاركة فى الغناء، حيث قدم أغنية “قلبك طيارة ورق”، أما الفنان هشام عباس فشدى بأغنية “لكان على الخاطر”.

يذكر أن علاء عبدالخالق، من مواليد 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية ب”حبك كون” في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، وتبعه بعدد من الألبومات كان أخرها ألبوم “عين بـ عين”، وانقطع عن الغناء بعدها لمدة 7 سنوات، واصدر بعدها “حب مش عادي”، وكان اخر أعماله أغنية “يا مصر وقفنا في ميدانك” مع حميد الشاعري في ثورة 25 يناير.