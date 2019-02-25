شاهد يسرا اللوزي في طفولتها.. هل مازالت تحتفظ بنفس الملامح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي جمهورها في صورة من ألبوم طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

يسرا علقت على الصورة التي نشرتها وكتبت: «أيام الطفولة ذكريات»، وبدت الفنانة بملامح بريئة جميلة جدا، وعبر الجمهور عن إعجابه الشديد بها، وأكد أن شكلها لم يتغير وأنها مازالت تتمتع بجمال ملفت.

يسرا من مواليد عام 1985، تخرجت من الجامعة الأمريكية، ورثت حب الفن عن والدها الذي يعمل ممثل مسرحي، بدأت الفنانة من خلال العمل في دبلجة الأفلام الكرتونية لديزني، وبدأت مشوارها مع يوسف شاهين من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك».

ومن أهم أعمالها: «دهشة، آدم وجميلة، خاص جدا، لحظات حرجة، سندباد، خطوط حمرا، الجماعة، الحلال، لهفة، بنات سوبر مان».

الفنانة الشابة انضمت مؤخرا لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وذلك بعد ان انضم إليه الفنان أحمد عبدالعزيز وهشام سليم، وقالت يسرا اللوزي إن المسلسل سيغير جلدها تماما.

يسرا شاركت العام الماضي في شهر رمضان من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، مع يحيى الفخراني وميرفت أمين، وشيماء سيف وندى موسى، وقدمت يسرا خلال العمل شخصية جديدة عنها، واختارت لها لوك مميز، حيث جسدت دور ابنة الفنان يحيى الفخراني.