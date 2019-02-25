ريجينا كينج تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن "إف بيل ستريت كود توك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت ريجينا كينج، فجر الإثنين، بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك).

وبكت كينج لدى تسلمها الجائزة، وشكرت أمها التي كانت تحضر الحفل بصحبتها.

وقالت "إنني مثال لما يبدو عليه الأمر عندما يحاط شخص بالدعم والحب.. أمي أحبك جدا".

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها كينج (48 عاما) والتي بدأت التمثيل في هوليوود منذ أكثر من 3 عقود عندما كانت مراهقة تمثل في المسلسل الكوميدي "227" في الثمانينيات.

وتلعب كينج في الفيلم -الذي أخرجه باري جينكينز- دور أم لمراهقة حامل قضي على مستقبلها عندما سجن صديقها بسبب جريمة اغتصاب لم يرتكبها.