شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فستان إليسون جينى من تصميم دار أزياء "Pamella Roland" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختارت النجمة العالمية إليسون جيني ان تظهر باطلالة ساحرة الليلة بحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 و المقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية ، فقد تركزت عليها عدسات المصورين منذ اللحظة الاولي لوصولها لمكان الحفل .

اختارت اليسون جيني ذات الـ 59 عام من مجموعة تصميمات دار ازياء " Pamella Roland " في حين انتقت حذائها من مجموعة " Jimmy Choo " و مجوهراتها من " Chopard " .

ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.