"Louis Vuitton" كلمة السر فى إطلالة إيما ستون البراقة فى حفل الأوسكار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت النجمة العالمي إيما ستون، إنها دائما ذات إطلالة براقة حيث تركز على أدق تفاصيل إطلالتها، وبوصول النجمة الشهيرة البالغة من العمر 30 عاما على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 و المقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الامريكية، ارتدت إيما ستون فستانا صنع خصيصا لها من مجموعة " Louis Vuitton " وهو مصنوع من الترتر و الأحجار الكريمة وهو ما جعله أكثر فخامة ورقى، كما كانت مجوهراتها من نفس الدار بمجموعة " Louis Vuitton High Jewelry Collection " .

ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.