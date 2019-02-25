شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما طلت بالأبيض.. هل نسمع زغروطة نادين لبكى فى حفل الأوسكار.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعروسة فى حفل زفافها، ظهرت المخرجة اللبنانية نادين لبكى، علي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، بفستان أبيض، برفقة زوجها خالد مزنر، والطفل زين بطل فيلمها "كفر ناحوم"، الذى ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبى.



نادين لبكى تصل حفل الأوسكار 2019



نادين لبكى تصل حفل الأوسكار 2019

ظهور نادين لبكى بالفستان الأبيض، ذكرنا بأمرين، الأول بأغنية "طلى بالأبيض" للفنانة القديرة ماجدة الرومى، والأمر الثانى، هو زغروطة نادين لبكى، بعد إعلان فوزها بجائزة لجنة تحكيم مهرجان كان عن نفس الفيلم "كفر ناحوم" المرشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبى، فهل نسمع هذه الزغروطة مجددا.



فيلم كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكى المرشح فى جائزة الأوسكار

يشار إلى أن فيلم "كفر ناحوم" فاز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وتصدر المرتبة الأولى لشباك التذاكر اللبنانية، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بلبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النروج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا.