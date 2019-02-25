شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا وبرادلي كوبر وزوجته ووالدته على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار النجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر والذي حضر بصحبة زوجته إيرينا شايك ووالدته جلوريا كامبانو ، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.

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