شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "بدلة" هينرى جولدينج من تصميم Ralph Lauren فى حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم العالمي هينري جولدينج البالغ من العمر 32 عاما لحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، والمقام فى مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية، بإطلالة مميزة خطفت أنظار الكثيرين، حيث اعتاد هينرى على الظهور بجاذبية بإطلالات أنيقة، وقد اختار جولدينج ملابسه من مجوعة "Ralph Lauren".

ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.