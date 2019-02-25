شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالات ليندا كارديلينى وأوكتافيا سبينسر على السجادة الحمراء للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة ليندا كارديليني جدلا واسعا بين المعنيين بالأزياء والموضة، بمجرد وصولها لحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019، والمقام في مسرح دولبي بهوليوود في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فستانها ذو اللون الفوشيا وهو ما اعتبره الكثيرين "تقليعة" تستحق أن تسلط الأضواء عليها.

كما حضرت النجمة العالمية أوكتافيا سبينسر فظهرت بفستان باللون الكحلى و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Christian Siriano " أما مجوهراتها فكانت من " Lorraine Schwartz " .

ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.