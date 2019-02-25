رامي مالك يصل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل النجم الأمريكي، رامي مالك على السجادة الحمراء لفعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، ورافقته صديقته وبطلة فيلمه "Bohemian Rhapsody"، لوسي بوينتون، واللذان حرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

ورامي مرشح الليلة لجائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" وسط منافسة شرسة من قبل عدد من ألمع النجوم في هوليوود، أبرزهم كريستيان بيل، فيجو مورتنسن، برادلي كوبر، و ويليام ديفو، ومن المتوقع أن يفوز رامي بجائزة الأوسكار الأولي له الليلة.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".