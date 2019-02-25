فريق عمل "Bohemian Rhapsody" يصل إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل فريق عمل الفيلم المرشح لـ5 جوائز أوسكار هذا العام "Bohemian Rhapsody" على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، وسط توقعات بفوز الفيلم بعدد من الجوائز الهامة منها جائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" للنجم الأمريكي، رامي مالك.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".