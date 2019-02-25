جلين جلوز بفستان من "ذهب" على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصلت النجمة الأمريكية العالمية، جلين كلوز، للسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، وخطفت كلوز الأنظار بفستان مدهب بالكامل كونها احدي المرشحات بقائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلمها "The Wife"، وسط توقعات بفوزها بجائزة الأوسكار الأولي له بمسيرتها الليلة.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".