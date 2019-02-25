بالفيديو| فريق "Black Panther" في طريقه لحفل توزيع جوائز الأوسكار 91

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة الأمريكية، داناي جورورا احدي بطلات فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأظهرت خلاله برفقة وينتسون دوك والذي شاركها أحداث الفيلم وهما في طريقهما لحفل توزيع جوائز الأوسكار، والفيلم مرشح لـ7 جوائز الليلة، من ضمنها "أفضل فيلم في العام" في سابقة هي الأولي بأفلام الأبطال الخارقين.

وتشهد الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، لعام 2019، وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير، بأهم حدث سينامئي ينتظره العالم.

كما تتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".