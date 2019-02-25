شاهد.. نجوى كرم تتهم فنانات بالكذب بشأن عمليات التجميل

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 02:32 صباحاً -

اتهمت النجمة اللبنانية نجوى كرم، الفنانات اللواتي ينكرن خضوعهن لعمليات تجميل لعدم ”الكذب“ بهذا الشأن، مشيرة إلى أنهن يجرين بعض عمليات التجميل من أجل اكتساب المزيد من الجمال والشباب.

وأكدت نجوى عبر مقطع فيديو نشره طبيب التجميل اللبناني الدكتور روي مطران، أن التجميل ليس عيبًا لكي تقوم البعض منهن بإنكاره، بل بالعكس هو يجعل الفنانة أكثر تألقًا وجمالًا.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”الكل بيقول طبيعي طبيعي ما حدا يكذب على حدا، كلنا بنجمل هادا جمال والله بيحب الجمال، مش هيك دكتور بتوافقني الرأي ولا لا“.

وسرعان ما أبدى طبيب التجميل موافقته على كلامها، معربًا عن سعادته لقيامها بزيارة عيادته، خاصة أنها من أعز أصدقائه.