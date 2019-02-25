هل ورثت هنا الزاهد جمال جدتها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت فرح الزاهد، شقيقة الفنانة المصرية هنا الزاهد، صورة لها برفقة جدتها لوالدتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ويعد هذه هو الظهور الأول لجدة هنا، والتي كشفت عن الجمال الذي ورثته هنا وشقيقتها حيث انها رغم كبر ملامح وجهها إلا أنها مازالت تحتفظ ببعض جمالها، وحصدت صورتها العديد من التعليقات التي أثنت على جمالها رغم تقدمها في السن.

وفرح شقيقة هنا، أصبحت نسخة ثانية عنها بعد اعتمادها الشعر الأشقر، حيث أنها كشقيقتها تمتلك شعرًا طويلًا، وشاركت في صغرها في عدد من الإعلانات وأغاني الأطفال وكانت ضمن فريق أغنية “بابا فين”.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حاليًا في دور العرض حاليًا فيلم «قصة حب»، ويشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، و حنان سليمان، وياسر طوبجي، وعلا رشدي، الفيلم قصة وإنتاج ياسر صلاح، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

كما تشارك خطيبها الفنان أحمد فهمي، في بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات” اويعرض به في السباق الرمضانى القادم 2019، ويكتبه مصطفى صقر وورشته ويخرجه أحمد الجندى وتنتجه شركة “سينرجى”، ويشارك فى بطولته نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن.