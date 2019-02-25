نجلاء بدر تتعاون لأول مرة مع مصطفى شعبان في «أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية نجلاء بدر، تصوير مسلسل “أبو جبل” للنجم المصري مصطفى شعبان، والذي من المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل 2019.

وكانت الفنانة المصرية قد انتهت من تصوير أول أسبوعين الفترة الماضية وتستعد لاستكمال مشاهدها فى الديكورات الخاصة بها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد عام 2019 تعاون نجلاء بدر للمرة الأولى مع مصفى شعبان فى الدراما بمسلسل “أبو جبل” انتاج سينرجى .

ويشارك في بطولة مسلسل “أبو جبل” مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة “سينرجى.

وكانت الفنانة المصرية قد احتفلت، ببدء تصوير مسلسلها الجديد «شبر مية»، بذبح عجل وذلك للتقرب من الله.

نجلاء بدر، نشرت صور لها مع العجل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وكشفت من خلالها أن الهدف منه هو التقرب إلى الله.

وقالت في تعليقها على الصور: «بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله خير حافظ».