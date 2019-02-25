رغم زواجها من ليام هيمسورث.. مايلي سايروس تعترف بمثليتها الجنسية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت مغنية البوب والنجمة الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس، في تصريحات صحفية عن أن الميل الجنسي والهوية الجنسية لا يقفان حائلا أمام العلاقات الحديثة، كما هو الحال في علاقتها مع زوجها ليام همسوورث.

وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، والتي تعرف نفسها بأنها ذات ميول جنسية واسعة النطاق، إنها وزوجها “يعيدان تعريف” ما قد يبدو “لشخص مثلي” أنه علاقة بين طرفين مختلفي الميول الجنسية.

وأضافت النجمة العالمية في حوارها لمجلة فانيتي فير: الناس يقعون في الحب مع الشخص وليس نوعه أو توجهه الجنسي أو شكله أو أي شيء آخر.

وتابعت مايلي: لا أعتقد أن العلاقات في الجيل الجديد تتعلق كثيرا بالميول الجنسية أو النوع. الجنس لا يمثل إلا جزءا صغيرا والنوع يمثل جزءا غير ذي صلة تقريبا في العلاقات، مؤكدة بأنها فخورة بانتمائها لمجتمع المثليين.

وأثنى أشخاص آخرون من أصحاب الميل الجنسي الشامل على سايروس لأنها تستخدم موقعها للحديث عن الميول الجنسية الحديثة.

ومن جانبها قالت ماغي باسكا، وهي أمريكية المولد في السادسة والعشرين ذات توجه جنسي شامل ومتزوجة من رجل، إن مايلي شخص يمكنني التطلع له وأرى أنه يعاصرني وأنها منفتحة حقا.

وأضافت ماغي سيشجع ذلك كل معجبيها ألا يشعروا بالعار لأنهم حتى إذا تزوجوا، فما الذي سيحدث؟ ستصبح مع شخص ولن يغير ذلك من أنت في الأساس، وهذه رسالة جميلة، وقبل التعرف على زوجها، كانت ماغي تواعد نساء ورجالا.

وأضافت ماغي أن كونها منفتحة على الأنواع والأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة قارب بينها وبين زوجها.