محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن تغريدة، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تمنت فيها أن يحصل ممثلو لبنان على جائزة الأوسكار. وكتبت ماجي: "كل التوفيق للقيمين على فيلم كفرناحوم وللمخرجة نادين لبكي.. الفيلم اللبناني المرشّح بفخر لجائزة الأوسكار الليلة، إن شاء الله تكون من نصيب #لبنان". يُذكر أن المخرجة اللبنانية نادين لبكي ترشحت لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، لتكون أول مخرجة عربية تترشح للأوسكار.

ويُقام حفل الأوسكار الحادي والتسعون في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين. ​

كانت هذه تفاصيل خبر قبل الأوسكار.. ماجي بو غصن: إن شاء الله لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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