بالصور.. نجوم هوليوود يحضرون حفل ما قبل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يقام في هذا التوقيت من كل عام حفل ما قبل توزيع جوائز الأوسكار، والذي يحرص على حضوره نخبة من النجوم والنجمات وصناع السينما في هوليوود، ويقام بفندق بيفرلي هيلتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعد بمثابة لقاء سنوي للنجوم للاحتفاء بصناع السينما حول العالم قبل حفل توزيع الجوائز الرسمي.

جاء على رأس الحضور المخرج المكسيكي العالمي ألفونسو كوارون والمرشح لـ10 جوائز أوسكار هذا العام عن فيلمه "Roma"، والنجوم جلين كلوز، تيسا تومبسون، روبن رايت، وليزلي مان.

وكان من بين الحضور أيضًا النجمة مايلي سايرس، كرستين ستيوات، كاتي بيري، جيسون كلارك، ريتشارد جرانت، مايكل كيتون، كاري موليجان، لوبيتا نيونقو، زوي كازان، فرانسيس ماكدورماند، رايتشل زوي، مارجو روبي، لوسي بونتون، إليزابيث تشامبرز، شايلين وودلي، وهنري جولدينج.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين بتوقيت القاهرة. ​