وفاة والدة نجم "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يستقبل نجم "مسرح مصر" الفنان مصطفى خاطر، العزاء في والدته يوم الثلاثاء المُقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال الفنان سامي مغاوري عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن والدة خاطر توفيت صباح اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية، مضيفًا "من المقرر إقامة العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم الثلاثاء المُقبل عقب صلاة المغرب".

يُذكر أن مصطفى خاطر يصوّر حاليًا مسلسله الجديد "طلقة حظ"، ويشاركه البطولة أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن المقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل.