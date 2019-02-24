شاهد.. بيتر ميمي ينشر صورة جديدة من كواليس تصوير "كلبش 3"

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نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" ، وعلق "ميمي" على الصورةالتي جمعته بالفنان أمير كرارة كاتبًا: "كلبش الموسم الثالث، باشا مصر".
وقد عرض الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" بدراما
ومن المقرر أن يخوض الجزء الثالث من المسلسل السباق الرمضان هذا العام.
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