أحمد عيد كتب - أحمد أيوب:

كشف الفنان أحمد عيد، عن رأيه في أسباب ظهور بعض الأفلام مشوهة خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كاتبًا: "أغلب الأفلام واحنا بنعملها بنحط في دماغنا نرضي 3 جهات .. تويتر، كاتبًا: "أغلب الأفلام واحنا بنعملها بنحط في دماغنا نرضي 3 جهات ..الرقابة والمنتج والجمهور .. فبتطلع أفلام معظمها مشوه". يذكر أن آخر أعمال الفنان احمد عيد فيلم "خلاويص" والذي شاركته البطولة فيه الفنانة آيتن عامر وتم عرضه في عام 2018.



كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليق أحمد عيد الناري عن أسباب صناعة أفلام مشوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.