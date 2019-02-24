شاهد.. محمد علي رزق ينعي والدة مصطفى خاطر

محمد علي رزق ومصطفى خاطر كتب - أحمد أيوب: نعى الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والدة الفنان مصطفى خاطر، التي توفيت اليوم؛ إثر تعرضها لأزمة صحية. مصطفى خاطر، التي توفيت اليوم؛ إثر تعرضها لأزمة صحية. كاتبًا: "البقاء لله وحده، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة". ويقام العزاء يوم الثلاثاء المقبل، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

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