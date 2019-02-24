28 مارس .. عمرو دياب يحيي حفلا في مدينة دبي للإعلام

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عمرو ديابكتب - أحمد أيوب:
يحيي الفنان عمرو دياب، يوم الخميس الموافق 28 مارس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة دبي للإعلام.
كما يحيي حفلا غنائيا 8 مارسالمقبل في جامعة "MSA" بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان الهضبة أحيا منذ يومين حفلا في جامعة مصر
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