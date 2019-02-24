28 مارس .. عمرو دياب يحيي حفلا في مدينة دبي للإعلام

عمرو دياب

كتب - أحمد أيوب:

يحيي الفنان عمرو دياب، يوم الخميس الموافق 28 مارس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا في مدينة دبي للإعلام.

كما يحيي حفلا غنائيا 8 مارس

المقبل في جامعة "MSA" بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الهضبة أحيا منذ يومين حفلا في جامعة مصر

للعلوم والتكنولوجيا، وقدم خلاله مجموعة من أجمل أغانيه ومنها: "دا لو اتساب، قمرين، يتعلموا، برج الحوت، حبيبى ولا على باله، ملاك الحسن، كل حياتى، هدد، ولا ليك عليا حلفان، تعالى".