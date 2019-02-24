غدا.. عزاء الراحل مصطفى الشامي في مساكن شيراتون

مصطفى الشامي

كتب - أحمد أيوب:

تستقبل أسرة الفنان الراحل الدكتور مصطفى الشامي العزاء، غدًا الاثنين في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.

وكان الفنان مصطفى الشامي توفى، أمس السبت، بعد

صراع مع المرض بأحد المستشفيات؛ حيث تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة ونقل على إثرها إلى العناية المركزةودخل في غيبوبة لعدة أيام.

جدير بالذكر أن مصطفى الشامي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، بعد مكوثه لمدة أسبوعين تقريبًا في العناية المركزة بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، عقب دخوله في غيبوبة عميقة.