كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روتاري الرحاب يكرم طلعت روحي.. ٤ مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكرم إدارة نادي روتاري الرحاب، أسرة مسلسل "طلعت روحي"، يوم الاثنين ٤ من مارس القادم، بحضور صناع العمل وهم كاتبه شريف بدر الدين وإبطاله إنجي وجدان، ونيقولا معوض، وميار الغيطي، وإسلام إبراهيم، وهبة عبد العزيز وأحمد فريد وأميرة حافظ وحمدي عباس وتامر فرج ودنيا ماهر.

المسلسل من إنتاج محمد مشيش ويحقق نسب مشاهدة عالية وثناًء نقديا وجماهيريا منذ بداية عرضه المفتوح عبر قنوات السي بي سي ومن قبل عرضه المشفر عبر قنوات osn .

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الجدير بالذكر أن المنتج محمد مشيش قدم عبر السنوات الماضية مجموعة من أهم الأعمال التليفزيونية ومنها السيدة الأولى ولا تطفئ الشمس وطريقي وهذا المساء وجراند اوتيل وحجر جهنم وليالي اوجيني. وونوس وحلاوة الدنيا. ويعرض له حاليا مسلسل أهو ده اللي صار الذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة جدا على كل قنوات عرضه.