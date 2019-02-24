شكرا لقرائتكم خبر عن محسنة توفيق: تعرضت لمضايقات فى السبعينيات بسبب مواقفى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، إن التمثيل لم يكن فى حسبانها، ولكن الموضوع جاء فجأة، وعندما أتى أول دور لها وهى صغيرة، وكان شخصية "هند" بفيلم "مأساة جميلة"، رضخت أمام العرض، ومن هنا تواصل عملها فى عالم التمثيل.

وعن تعليمها ودراستها، قالت: دخلت كلية الزراعة لأن كان حلمى كلية الطب أو الزراعة، بحيث أعمل فى مكان بالفلاحين، سواء كنت طبيبة أو مهندسة زراعة.

وأضافت محسنة توفيق على هامش ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرأة التى تقام الآن، ويديرها الكاتب الصحفى حسن أبو العلا: "تعرضت لمضايقات فى الفن فى السبعينيات بسبب مواقفى السياسية وأنا فى مرحلة الشباب، وكان يتم إخطارى بهذا الأمر من قبل زوج أختى".

وعن تعاونها مع المخرج العالمى الراحل يوسف شاهين، أكدت توفيق، أنها تعاونت معه فى 3 أفلام، وشاركت بفيلم "إسكندرية ليه"، دون أن تعلم أنها تجسد دور والدة يوسف شاهين.

وقالت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، إنها حصلت على الشهرة وهى طفلة صغيرة، وكان ذلك من الممكن أن يأخذها إلى منطقة الغرور والزهو، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، بل سعت بأن يكون لها نشاط سياسى، لأنها كانت مهمومة بالقضية الفلسطينية وسافرت وتعايشت مع قاطنى المخيمات هناك، ورأت أسر غير قادرة على إطعام أولادها، وأطفال يموتون أمام آبائهم، لافتة إلى أن مشهد غرق بعض العمال أثناء إنشاء كوبرى عباس، ومعهم بعض الطلاب شكل وجدانها كممثلة لأنها رأتهم وهى طفلة صغيرة.

وأوضحت توفيق أن البعض يتصور أن حظها فى التمثيل كان سيئًا لأنها ابتعدت كثيرًا عن الوسط الفنى بسبب انغماسها فى العمل السياسى، ولكنها ترى أن حظها كان جيدًا للغاية رغم ما واجهته من مصاعب بسبب آرائها السياسية، لافتة إلى أنه كانت هناك جهات بعينها كانت تقول بلاش محسنة.

يذكر أن مهرجان أسوان لسينما المرأة فى دورته الثالثة هذا العام، يكرم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى، والممثلة الألمانية الأمريكية العالمية باربرا بوشيه، بالإضافة لعدد كبير من صناع السينما خلف الكاميرات.

وشهدت ندوة تكريم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق غياب ضيوف المهرجان من نجوم الفن، بل اقتصرت على النقاد مثل ماجدة موريس والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية والصحفيين وجمهور أسوان.