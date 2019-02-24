شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بتصدر كليب "ناسينى ليه" قائمة Top Tracks على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب تامر حسنى بتصدر كليب "ناسينى ليه"على قائمة Top Tracks مصر لموقع يوتيوب، لمدة 7 أيام متواصله، وذلك منذ طرحه فى 16 فبراير الماضى، حيث حصد أكثر من 14 مليون مشاهدة حتى الآن.

تامر حسنى، نشر "بوستر" عبر خاصية "ستورى" ، وكتب:"ناسينى ليه.. الأول على قائمة الترند لمدة 7 أيام متواصلة".



تامر حسنى عبر انستجرام

يذكر أن أغنية "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق، ومونتاج عمرو عاكف.

وعلى صعيد متصل قطع تامر شوطا كبيرا فى تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، والمقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم خالد الصاوى، وزينة، محمد سلام، نانسى صلاح، وآخرون، قصة تامر حسنى، وسيناريو محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.