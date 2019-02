شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى Guardians of the Galaxy 2.. استمتع بأحلى 5 أغانٍ من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Guardians of the Galaxy 2 الذى طرح 5 مايو من عام 2017، ضجة كبيرة، واستطاع أن يحصد إيرادات وصلت إلى 864 مليون دولار أمريكى حول العالم في فترة طرحه.

الفيلم شارك فى بطولته كريس برات وزوي سالدانا وكارين جيلان وكريس سوليفان وسيلفستر ستالون واليزابيث ديبيكي وكيرت راسل وناثان فيليون وديف باتيستا ومايكل روكر وجلين كلوز ويشارك، برادلى كوبر وفان ديزل من خلال أصواتهما، والعمل مأخوذ عن كتاب لدان ابنيت واندى لانينج ومن إخراج جيمس جان الذى قام بكتابة السيناريو أيضًا.

وتعلق الكثير بالأغانى التي ظهرت في الفيلم جنبًا إلى جنب مع الشخصيات والأحداث، ونرصد لكم اليوم أكثر 5 أغانى تعلق بها جمهور الفيلم.

1 - Glen Campbell – Southern Nights

2 - Fleetwood Mac – The Chain

3 - Sweet – Fox on the Run

4 - Jay & The Americans – Come A Little Bit Closer

5 - Electric Light Orchestra – Mr. Blue Sky