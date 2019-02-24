شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمة نالت الأوسكار كأفضل ممثلة وتسلمت الجائزة فى "السرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جوان كراوفورد" واحدة من أهم وأشهر نجمات هوليوود، التي استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات بفضل موهبتها الفريدة واختيارتها الفنية المذهلة التي جعلتها تحصد الكثير من الجوائز في العالم.

كانت جوان كراوفورد محط لإثارة الجدل فهي حتي الآن الفائزة الوحيدة التي تسلمت جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عام 1946 في "السرير"، فكانت مريضة بالأنفلونزا في ذلك الوقت وأرسلت المعني بالماكياج الخاص بها مع مصففة شعرها وذلك ليأتوا لها بالجائزة، فأسرع الثنائي للنجم الشهيرة بالجائزة لتلقط بها الصور التذكارية وتكون ضمن ارشيف حفل "الأوسكار".

وانتشرت التكهنات في ذلك الحين التى أكدت أن كروفورد تظاهرت بالمرض حيث كانت تشعر بالقلق من أن فوز إنجريد بيرجمان بالجائزة ولا تريد أن تكون متواجدة بالحفل حال خسارتها.



