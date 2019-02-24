صلاح عبد الله للزمالك: "خليكوا زي الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان صلاح عبد الله تغريدة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وجه بها رسالة للاعبي نادي الزمالك، قبل لقائهم بترو إتليتيكو في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كتب عبد الله: "يارب الزمالك يلعب الليلة دي بروح الفانلة الحمرا".

ويلتقى الزمالك اليوم في التاسعة مساءً نظيره "بترو أتليتكو" الإنجولي، في المباراة الثالثة بدور المجموعات.

وكان الزمالك قد خسر من جورمايا 4-2 وتعادل مع نصر حسين داي 1-1. ​