صلاح عبد الله للزمالك: "خليكوا زي الأهلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبد الله تغريدة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، وجه بها رسالة للاعبي نادي الزمالك، قبل لقائهم بترو إتليتيكو في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
كتب عبد الله: "يارب الزمالك يلعب الليلة دي بروح الفانلة الحمرا".
ويلتقى الزمالك اليوم في التاسعة مساءً نظيره "بترو أتليتكو" الإنجولي، في المباراة الثالثة بدور المجموعات.
وكان الزمالك قد خسر من جورمايا 4-2 وتعادل مع نصر حسين داي 1-1.
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