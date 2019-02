تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بـ"Spirit Awards 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم اليوم الأحد حفل توزيع جوائز الـ"Spirit Awards" في دورته الـ34 هذا العام، في حضور نخبة من النجوم والنجمات وصناع السينما حول العالم، في سانتا مونتيكا بمدينة كاليفورنيا الأمريكية.

شهد الحفل العديد من المفاجآت، منها فوز النجمة الأمريكية جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلمها "The Wife" وسط توقعات بفوزها بالجائزة نفسها في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر إقامته في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين.

فاز أيضًا فيلم الدراما "If Beale Street Could Talk" للمخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار باري جينكنز على ثلاثة جوائز لأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور مساعد لريجينا كينج، وأفضل فيلم.

أما جائزة "أفضل ممثل في دور رئيسي" ففاز بها النجم الأمريكي إيثان هوك عن فيلمه "First Reformed". كما فاز الممثل السوازيلاندي ريتشارد جرانت بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد، وهي الجائزة نفسها المرشح لها في الأوسكار.

كما فاز فيلم "Roma" على جائزة "أفضل فيلم عالمي"، والمرشح لـ10 جوائز أوسكار هذا العام، وسط توقعات نخبة من النقاد حول العالم باكتساح الفيلم حفل توزيع الجوائز.

وفاز فيلم الإثارة والغموض "Suspiria" بجائزة أفضل تصوير سينمائي، وجائزة تكريمية خاصة هي "روبرت التمان".

وإليكم القائمة الكاملة بالفائزين:

أفضل فيلم: If Beale Street Could Talk

أفضل عمل روائي أول: Sorry to Bother You

أفضل ممثلة في دور رئيسي: Glenn Close- The Wife

أفضل ممثل في دور رئيسي: Ethan Hawke- First Reformed

أفضل ممثلة في دور مساعد: Regina King- If Beale Street Could Talk

أفضل ممثل في دور مساعد: Richard Grant- Can You Ever Forgive Me?

أفضل مخرج: Barry Jenkins- If Beale Street Could Talk

أفضل نص سينمائي: Can You Ever Forgive Me?

أفضل سيناريو لأول مرة: Bo Burnham- Eighth Grade

أفضل تصوير سينمائي: Suspiria

أفضل فيلم عالمي: Roma

أفضل فيلم وثائقي: Won’t You Be My Neighbor

أفضل مونتاج: You Were Never Really Here

أفضل فريق عمل تمثيلي: En el Septimo Dia

جائزة روبرت التمان التكريمية: Suspiria

جائزة أفضل منتج: Shrihari Sathe

جائزة أكثر المخرجين انتظارًا: Alexandre Moratto- Socartes

جائزة بوني: Debra Granik​