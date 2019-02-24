بالصور- نسرين أمين تنشر صورًا من عيد ميلاد إيمي سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة نسرين أمين على تهنئة صديقتها الفنانة إيمي سالم بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

ونشرت نسرين صورًا من حفل عيد ميلاد إيمي، الذي حضره عددًا من نجوم الفن، منهم: أحمد رزق، وأحمد السعدني، ومي سليم، وإنجي المقدم.

وكتبت في تعليقها على الصور "كل سنة وانتي طيبة يا إيمي وعقبال مليون سنة، وعيد ميلاد سعيد وشكرًا علي التجمع الجميل".

يُذكر أن نسرين أمين تشارك في السباق الدرامي لرمضان المُقبل بجانب الفنان محمد رمضان من خلال مسلسل "زلزال".