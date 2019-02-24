إنجي وجدان: مسلسل «طلعت روحي» طلّع عيني.. وجميل أن يرى الممثل ثمرة مجهوده

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - «البطولة تتويج لتعب واجتهاد وحب الناس».. هكذا صرّحت الفنّانة إنجي وجدان لـ«الخليج 365 نت»، تعليقًا على أولى بطولاتها الدرامية مسلسل «طلعت روحي»، قائلة: «سعيدة بردود أفعال الناس وتعليقاتهم على المسلسل وبأنه نال إعجابهم.. وقد بذلت فيه مجهودًا كبيرًا وتغيّبت عن أسرتي لأيام لأنتهي من التصوير».

وعن تجربتها مع الزعيم عادل إمام، قالت وجدان: «أتمنى أن أُكرِّر تجربتي مع الزعيم عادل إمام، مثلما وقفت أمامه في مسلسل صاحب السعادة، حيث إنّه شرف لأي ممثلة أن تقف أمامه لتمثل، فقد كان إنسانًا قبل كل شيء، ومشجعًا لي، وكان ينصحني في الكثير من المشاهد».

واختتمت وجدان تصريحاتها: «انتهيت مؤخرًا من تصوير مشاهدي في مسلسل (أنا شيري دوت كوم) مع زميلتي سارة الشامي ومحمد مهران وجيلان علاء، حيث يعتبر أول مسلسل أونلاين يتم عرضه على منصات التواصل الاجتماعي مباشرة دون عرضه على القنوات الفضائية؛ لأن المستقبل أصبح للديجيتال.. وهي تجربة مختلفة وأتمنى لها النجاح».

يذكر أنّ مسلسل «طلعت روحي» تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي وفانتازيا، ويشارك في بطولته كل من إنجي وجدان، نيكولا معوض، ميار الغيطي، إنعام سالوسة، تامر فرج، نهال عنبر، صفاء الطوخي، وهبة عبد العزيز، وإخراج رامي رزق الله، وتأليف شريف بدر الدين ومحمد هشام عبية، وإنتاج «بي لينك» للإنتاج الفني والتوزيع.

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