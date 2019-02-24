بورتشين ترزي أوغلو: لا أحب الاستغراق كثيراً في النوم لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 فبراير 2019 07:32 مساءً - بورتشين ترزي أوغلو ممثلة صعدت بخطوات ثابتة وبطيئة لتغدو إحدى نجمات تركيا الأشهر والأجمل، ورغم عملها بمسلسلات عدة لم يعرفها الجـمـهور الـعـربي إلا حـين شاركت الممثل التركي الواسع الشعبية كينان أميرزالي أوغلو وجانسو ديري بطولة مسلسله الأنجح "إيزيل" المأخوذ عن رواية "الكونت دي مونت كريستو" عن عالم الحب والانتقام. .



حققت نجاحها الأكبر والأهم في أولى بطولاتها الدرامية إلى جانب الممثل إيلكير كاليلي بمسلسل "بويراز كاراييل" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جداً، نقلتها إلى قمة نجمات الصف الأول في تركيا.



وتحول حبها الدرامي مع الممثل إيلكير كاليلي إلى حب حقيقي استمر طيلة تصوير المسلسل وبعده، لكنهما انفصلا مؤخراً، ورغم ذلك تمارس بورتشين ترزي طقوس حياتها بشكل طبيعي ما يشير إلى قوة شخصيتها وصلابتها كامرأة، تعافت من أزمة طلاقها من زوجها السابق مراد يلدريم بعد 6 سنوات زواج، وتعافت من انفصالها عن حبيبها الممثل إيلكير كاليلي. فكيف هي بورتشين ترزي أوغلو اليوم؟ «الخليج 365 التركية» رصدت لكم هذه المقابلة معها:



ما هي طقوسك الخاصة قبل النوم؟



أثبت ساعة المنبه على ساعة استيقاظي الصباحي يومياً.



ماهو العطر المفضل لديك؟



عطر: باك تو بلاك من «كيليان».



هل لديك أشياء أو أسرار غير معروفة؟



لندع هذه الأشياء مجهولة كما هي.



ما هو أكثر شيء تحلمين به؟



أمي، أراها كثيراً في أحلامي.



ما هي الأزياء التي لا غنى عنها في خزانة ملابسك؟



صديقي «الـجـيـنز»، والـتي شيـرتـات والقمصان البيضاء اللون.



ما هي الأغذية التي لا تستغنين عنها في ثلاجتك؟



الأجبان والفواكه الطازجة.



في أي مدينة تتمنين العيش؟



أحب أن أعيش في أي مدينة مطلّة على بحر «إيجه» الساحر.



ما أكثر شيء يلهمك في الحياة؟



كتاب رائع جيد وموسيقى مميزة، يلهمانني بالكثير في حياتي.



ماذا تفضلين: القهوة أو الشاي؟



بالتأكيد: القهوة.



تستمتعين بشرب الشوكولاتة الساخنة الغامقة أو الشوكولاتة بالحليب؟



أحب تناول الشوكولاتة الساخنة بالحليب.



ما أهم طقوسك اليومية؟



لا أحب الاستغراق كثيراً في النوم، لأني أدرك أن الحياة قصيرة جداً، ولا وقت لدينا لكل شيء، لهذا أحب الاستيقاظ في وقت مناسب، وأبدأ يومي بممارسة رياضة المشي، وأحب أن أتناول وجبة الإفطار مع أصدقائي بهدف الحصول على طاقة إيجابية، ونادراً ما أفطر بمفردي، وأمضي وقتي بعد ذلك بمشاهدة فيلم جيد، ثم أعود إلى المنزل لترتيبه وتنظيفه، ورعاية كلبي.



ماذا تفعلين في وقت فراغك حين لا تكونين مرتبطة بأي مسلسل؟



أسافر. أحب السفر والتجوال في بلاد العالم البعيدة، لتذوق طعامها، والاستمتاع بجمالها، واللعب بالطائرات الورقية مستعيدة طفولتي البعيدة، والمشي، والاستماع للموسيقي في أماكن طبيعية نادرة بجمالها، وسر عشقي للسفر أنه يغيّر روتين حياتي في اسطنبول، ويجدد لي طاقتي الروحية والجسدية.



ما هو العنصر الأول الجاذب لك في أي عمل تشاركين به؟



القصة، إن أعجبتني القصة، وكان المخرج المرشح جيداً، والبطل أمامي موهوباً، أوقّع العقد مطمئنة. وأعتقد إني كنت محظوظة بتوفر كل هذه العناصر في أعمالي التلفزيونية..

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