بالفيديو: عمرو أديب غاضب بسبب زواج أنغام ويطلق عبارات نارية

شن الإعلامي عمرو أديب انتقادات لاذعة لمنتقدي زواج الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك من خلال برنامجه “الحكاية”.

أعلن عمرو أديب عن استيائه من الحملة المضادة ضد زواج أنغام وأحمد إبراهيم مشيراً إلى أن كل ثانية يحدث زواج فلماذا هذه الضجة العارمة على مواقع التواصل؟

وشدد عمرو أديب أنه لا يوجد أي عيب في إعلان أنغام عن زواجها من أحمد إبراهيم، إلا أن بعض المنتقدين حرصوا على شن هجوماً عنيفاً ضدهما، مع نشر صور لزوجته الأولى مع طفليها دون مراعاة أي معيار.

واستنكر عمرو أديب الهجوم المثار من قبل البعض الذي يدعون أنهم من معجبي أنغام، في حين أن تصرفاتهم لا توحي بذلك.

وكان خبر زواج أنغام من أحمد إبراهيم أحدث ضجة عارمة، فور تسريب تفاصيله قبل الإعلان الرسمي من قبلهما، ليتردد أن فنانة شهيرة هي التي سربت الخبر من أجل الإطاحة بنجاح ألبومها الجديد.

وفي ذات الوقت، صرحت ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى بتصريحات أثارت الجدل، عندما أشارت أنها لم تكن منفصلة من زوجها وأنها فوجئت بزواجه مثل الجميع.