تعرف على القنوات الناقلة لحفل oscar 2019

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ساعات تفصلنا عن الحدث الأبرز في عالم السينما وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي يقام فجر الاثنين، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.
وتتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التيتقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة
وحصلت شبكة "OSN" على حقوق بث حفل توزيع الجوائز الشهير، حيث ستقوم بإذاعته الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين الموافق 25 فبراير، وسيتم عرض الحفل على قناة "OSN movies HD" وتردد القناة على النايل سات 11996، ومعدل الترميز 3000، ¾.
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