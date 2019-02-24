قبل انطلاقها .. القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2019

ساعات قليلة وينطلق أكبر حدث سنوي في تاريخ السنيما والأفلام، والذى ينتظره جميع العاملين بمجال صناعة الأفلام والسينما، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الذى سيحدث اليوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت أمريكا، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ويتنافس هذا العام العديد من الفنانين والفنانات والمخرجين في محاولة للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام المتميزة.



وفيما يلي، القائمة الكاملة للمرشحين بالفوز بجائزة الأوسكار، وفقا لموقع "جولد ديربي" الأمريكي.

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم



BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل مخرج



ألفونسو كوارون Roma

سبايك لي BlacKkKlansman

آدم مكاي Vice

بافل بافليكوفسكي Cold War

يورجوس لانثيموس The Favorite



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة

ياليتزا أباريسيو Roma

جلين كلوز The Wife

أوليفيا كولمان The Favourite

ليدي جاجا A Star Is Born

ميليسا مكارثي ?Can You Ever Forgive Me

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل



كريستيان بيل Vice

برادلى كوبر A Star Is Born

ويليم دافو At Eternity’s Gate

رامى مالك Bohemian Rhapsody

فيجو مورتنسن Green Book

جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة

إيمى أدامز Vice

مارينا دى تافيرا Roma

ريجينا كنج If Beale Street Could Talk

إيما ستون The Favourite

راشيل وايز The Favourite

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد



ماهرشالا على Green Book

آدم درايفر BlacKkKlansman

سام إليوت A Star Is Born

ريتشارد إى جرانت Can You Ever Forgive Me?

سام روكويل Vice

جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس



The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي



The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء



The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي



Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج



BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر



Border

Mary Queen of Scots

Vice

جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية



Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية



All The Stars - Black Panther

I’ll Fight - RBG

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns

Shallow - A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad of Buster Scruggs

جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتى



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

جائزة الأوسكار لأفضل Sound Mixing



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية



Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة



Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير



Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي



Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقى (قصير)



Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حى قصير



Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبى



Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters

