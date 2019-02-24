تعرف على المعتزلة جيني زوجة أمير طعيمة بعد هجومها على الأهلي

دافعت الفنانة المعتزلة جيني عن زوجها الشاعر أمير طعيمة، وذلك بعد أن هاجمه جمهور النادي الأهلي، وأقاموا ضده حملة شرسة لإعلانه كراهيته للنادي، وندمه على تقديم أغنية خاصة لمحمود الخطيب في حملته الدعائية.

انطلقت في الساحة الفنية عام 2006، حينما قدمت ألبومها الغنائي الوحيد "بلاش أسئلة"، والذي ذاع صيته وقتها بقوة بفضل أغنيتين، وهما "امشي وسبني"، والتى ظهر فيها زوجها أمير طعيمة كـ"موديلز رجالي"، وأغنية "لأ"، التي عرفها البعض باسم "أومبيللأ".

وهي من مواليد 23 فبراير وتخرجت من قسم الإذاعة من كلية الإعلام، وبدأت مشوارها الفني في مجال التمثيل مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي حيث

عملت معه في مسرحية "إمسك حكومة"، مع النجم الكبير صلاح عبدالله ووفاء عامر، ثم عملت في مسرحية "إدلعي يا نوسة"، مع فيفي عبده وماجد المصري وطلعت زكريا وسامي العدل وأحمد راتب، ثم قدمت مسرحية في ليبيا مع الفنان سيد زيان بعناوين "اللي يبيع يضيع"، بمناسبة الاحتفال بأعياد الفاتح لمعمر القذافي.

و في شهر مارس من عام 2006، طرحت جيني أولى ألبوماتها الغنائية مع شركة "ميلودي"، وتضمن 8 أغنيات وهما "امشي وسبني وتقيل على قلبي ولو قلبه حب وبلاش

أسئلة ومنك ولا مني والعب غيرها وهو إنت إيه ولأ"، وتعاونت فيه مع نجوم كبار في الشعر والتلحين أمثال أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، وحسن عطية ورياض الهمشري.

وقابلت جيني حملة هجوم عليها وقت الألبوم بسبب ضعف كلمات الأغنيات، وبالتحديد كلمات "أومبيللأ"، و"ترابتاتي"، وأكدت وقتها أنها لم تقدم على أي شيء سيئ، بل أن العاملين معها أمثال رياض الهمشري وطوني سابا هما أصحاب الفكرة.

و في شهر يوليو من عام 2008، تزوجت جيني والشاعر أمير طعيمة، وسردت جيني قصة زواجهما بأنها كانت مفاجأة حيث أنها فوجئت بـ"أمير"، يدق عليها جرس الباب في فجر أحد الأيام، وطلب منها الزواج بعدما أحضر معه المأذون، ومع أول ضوء من صباح اليوم التالي، طارت جيني برفقة زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل.