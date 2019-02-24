بـ"كتف قانونى"..سميرة صدقي تشارك في السباق الرمضاني

سميرة صدقى

كتب - أحمد أيوب:

تعود الفنانة القديرة سميرة صدقى إلى الدراما التليفزيونية بالمسلسل الكوميدى "كتف قانونى"، وذلك بعد غياب عدة سنوات.

وهو مسلسل اجتماعى كوميدى تدور أحداثه حول شاب مصرى "يوسف" حفيد ﻷحد

الأثرياء، والذي يقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات، "قشطة" من أسرة متوسطة الحال، ويرفض الجد ارتباط حفيدهإلا أن يجتهد ويثبت وجوده.

يذكر أن "كتف قانوني" بطولة أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد سلامة، نيرمين ماهر، سميرة صدقي، محمد نجاتي، علاء مرسي، تأليف فتحي الجندي، إنتاج عصام طنطاوي توزيع محروس المصري، ومن إخراج عادل الأعصر.