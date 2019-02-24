خاص| حقيقة وفاة والدة "مدربة الأسود" فاتن الحلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نفت "مدربة الأسود" فاتن الحلو، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، صباح اليوم الأحد 24 فبراير، بشأن وفاة والدتها.

وقالت فاتن الحلو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن والدتها توفيت منذ سنين، وخبر الوفاة الذي نشرته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، هو لصديقتها المقربة هايدي طيره.

وأضافت: "أنا نشرت الخبر من على صفحة ابنتها، والناس فكرت إني بتكلم عن والدتي أنا".

فاتن كانت نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور فهمه البعض بشكل خاطئ، جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون، هايدي أمي في ذمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، لله الأمر من قبل ومن بعد راضية بقضاء الله. مع السلامة يا حبيبة قلبي يا رب صبرني وصبر ابويا"، وفي نهايته أشارت إلى أن الكلام السابق هو ما كتبته "نادين" ابنة الراحلة.