وفاة والدة مصطفي خاطر نجم مسرح مصر بعد صراع مع المرض

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أعلن الفنان إيهاب فهمي، عن وفاة والدة الفنان مصطفي خاطر، نجم مسرح مصر ،بعد تعرضها لازمه صحيه،أنتقلت على إثرها الي أحد المستشفيات ووافتها المنية هناك، وذلك من خلال حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
وكتب عضو مجلس نقابه المهن التمثيليه الفنان "ايهاب فهمي"، عبر حسابه قائلًا: "عزاء والدة الفنان مصطفي خاطر ،سيقام الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".
يذكر أن مصطفي خاطر احتفل أمس مع
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